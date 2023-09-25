Hadise 4 yıl sonra ablasıyla doğum gününde barıştı!

2018 yılında aile içinde bir takım sorunlar yaşayan Açıkgöz ailesi fikir ayrılıklarına düşmüş ve Hadise ablası Hülya Açıkgöz ile küsmüştü. Aynı zamanda menajerliğini yapan ablasıyla tüm iş ilişkisini kestiği gibi davalık da olmuştu. Hülya Açıkgöz sert açıklamalar yapmış "Konuşursam Hadise Türkiye'ye adım atamaz" demişti.

5 YIL SONRA BARIŞTILAR!

Hadise ablasına Ulus'ta sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Beş yıldır görüşmeyen kardeşler sonunda barıştı.

Hadise, daha önce de kardeşi Derya Açıkgöz için sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti.