Hadise: 40 gün geçti... Hala içim yanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgeye yardım çalışmaları sürerken Hadise, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

"40 GÜN GEÇTİ"

Hadise, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yaşanan felaketle ilgili üzüntüsünü kaleme aldığı siyah-beyaz bir karesini yayınlayan şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

40 gün geçti depremden sonra... Bu fotoğrafı 24 Şubat'ta çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, 'Annem uyuyamıyorum' diye. 'Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım' diye düşünüyordum. O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hala içim yanıyor... Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı.

"YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Dualarım hayatlarını kaybedenler, arkalarında bıraktıkları aileleri, dostları ve sevdikleri için" diye yazan ünlü isim, sözlerini; "Sizin acınızı anlayamayız eminim, ama inanın sizler için dualarımızı asla eksik etmedik ve etmeyeceğiz. Unutmayacağız" şeklinde noktaladı.