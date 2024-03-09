Hadise: 8 Mart kutlamıyorum!

'KADINLAR İÇİN KUTLAMAYA DEĞER BİR GÜN OLANA KADAR...'

Hadise paylaşımında, "Kadın cinayetleri durana kadar, kadınlara tam eşitlik sağlanana kadar, kadınlar özgürce hareket edebilene kadar, kadınların şiddete uğramadığı o güne kadar, tüm kadınlar için kutlamaya değer bir gün olana kadar" ifadelerini kullandı.