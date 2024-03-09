Hadise: 8 Mart kutlamıyorum!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok ünlü sosyal medya hesabından günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar paylaştı. Hadise ise sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan Dünya Kadınlar Günü ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 

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Hadise: 8 Mart kutlamıyorum! - Resim : 2

Hadise Instagram hesabından, Türkçe ve İngilizce olarak "8 Mart Kutlamıyorum" başlıklı bir paylaşım yaptı.

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Hadise: 8 Mart kutlamıyorum! - Resim : 3

'KADINLAR İÇİN KUTLAMAYA DEĞER BİR GÜN OLANA KADAR...'

Hadise paylaşımında, "Kadın cinayetleri durana kadar, kadınlara tam eşitlik sağlanana kadar, kadınlar özgürce hareket edebilene kadar, kadınların şiddete uğramadığı o güne kadar, tüm kadınlar için kutlamaya değer bir gün olana kadar" ifadelerini kullandı.

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Hadise: 8 Mart kutlamıyorum! - Resim : 4