Hadise: Bu güzel ve başarılı kadınlardan polemik çıkmaz

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser vermişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, geceden bir fotoğrafı Norm Ender’in ‘Mekânın Sahibi’ adlı şarkısının sözlerinden alıntı yaparak paylaştı; "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım." Bu sözlerle yeni bir tartışma başlatmıştı.

"BEBELER DE HER ŞEYİ BİLİYORLAR"

Aynı yerde birkaç gün önce konser veren Ece Seçkin, Hadise'nin gönderisini üzerine alarak Ezhel'in 'Lolo' adlı şarkısından yaptığı alıntıyla karşılık verdi; "Bebeler de her şeyi biliyorlar."

İrem Derici de Ece Seçkin’e destek vererek; “Senin özgünlüğünün onların dış görünüşünden daha sağlam olmasından hoşlanmazlar” sözleriyle tartışmaya katıldı.

Hadise'nin gönderisini Ece seçkin üzerine aldı almasına ama asıl adresinin Aleyna Tilki olduğu ileri sürüldü. Zira; Tilki, Hadise ve Gülşen'in de aralarında bulunduğu Avrupa turnesi kadrosundan çıkarılmıştı. Bunun nedeni de Hadise'nin genç meslektaşını kadroda istememesi olduğu iddia edildi.

"BU GÜZEL VE BAŞARILI KADINLARDAN İSTEDİĞİNİZ O POLEMİK ASLA ÇIKMAZ"

Gönderisiyle polemik başlatan Hadise, sessizliğini bozdu. Hadise, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar ama daha çok eğleniriz, o ayrı. Aleyna da, İrem de, Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız" şeklinde konuştu.

Hadise, sözlerini; "Elbette düştüğümüz, kalktığımız anlar olacaktır ve oldu da... Ama hep birbirimize destek olarak daha da güçleneceğiz. Çünkü daha çok şarkılar söyleyeceğiz ve dans edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.