Hadise: Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım!

Dün akşam doğum günü pastasıyla fotoğraflarını paylaşan Hadise'ye, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"SADECE MUTLULUKTAN AĞLAYACAĞIM"

Hadise'nin doğum günü paylaşımında yazdığı mesaj ise oldukça dikkat çekti: Bu yıl kendime söz veriyorum, sadece mutluluktan ağlayacağım!

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ YERİNE BAĞIŞ İSTEMİŞTİ

Öte yandan Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından çağrıda bulunarak doğum günü hediyesi yerine derneğe bağış istemişti.