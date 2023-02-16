Hadise, depremzedeler için Hollanda'da yardım topladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi sarsan depremlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de deprem sonrası seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Hadise, Hollanda'da başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor. Yoğun bir gün. Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli. Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli. Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım" açıklamasında bulundu.

"DAYANMASI ÇOK ZOR"

Deprem sonrası duygularını takipçileriyle paylaşan Hadise, "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullanmıştı.