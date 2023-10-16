Hadise doğum günü hediyesi yerine bağış istedi

Ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününde hayranlarının ve yakın çevresinin kendisine doğum günü hediyesi göndermek yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Sevenlerinden hediye olarak vakfa bağış yapmalarını isteyen Hadise, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

'ENGELLERİ İYİLİĞİ PAYLAŞARAK KALDIRALIM'

Hadise, “Bu yıl 22 Ekim'de yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine birlikte destek olmaya ne dersiniz? Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, buna siz de ortak olun. Engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım” dedi.