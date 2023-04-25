Hadise: Feryadıma ortak olduğunuz için teşekkürler

Yeni şarkısı 'Feryat'ı sevenleriyle buluşturan Hadise, klibinin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranlarına teşekkür eden Hadise, "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hâlâ 1 Numarayız!" dedi.

HADİSE: FERYADIMA ORTAK OLACAĞINIZI BİLİYORDUM

Hadise, bu fotoğrafına da "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum! #Feryat’ı bu kadar kısa bir sürede 1 Numaraya taşıdığınız için sonsuz teşekkürler!" notunu düşmüştü.

"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

Hadise, olaylı ayrılık sürecinden sonra çıkardığı ilk şarkısını duyurduğu paylaşımında, "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı… Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım… Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim… Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... 'Feryat' işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikâyesini anlatıyor…" sözleriyle dikkat çekmişti.