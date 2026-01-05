Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor...

MENAJER HALUK ŞENTÜRK GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.

Şentürk’ün, Hadise ve Gülşen başta olmak üzere birçok tanınmış sanatçının menajerliğini yaptığı biliniyor.





HADİSE HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



Menajer Haluk Şentürk ile çalışan şarkıcı Hadise hakkında da daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

"İNSANIN PSİKOLOJİSİ BİRAZ BOZULABİLİYOR"

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Hadise, operasyon sonrası Ankara'da sahneye çıkmış ve sahnede şu sözleri söylemişti: