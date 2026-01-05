Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı
Hadise, Deniz Seki ve Aşkın Nur Yengi’nin menajeri Haluk Şentürk, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor...
MENAJER HALUK ŞENTÜRK GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü isimlerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk de gözaltına alındı.
Şentürk’ün, Hadise ve Gülşen başta olmak üzere birçok tanınmış sanatçının menajerliğini yaptığı biliniyor.
HADİSE HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Menajer Haluk Şentürk ile çalışan şarkıcı Hadise hakkında da daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
"İNSANIN PSİKOLOJİSİ BİRAZ BOZULABİLİYOR"
İşlemlerin ardından serbest bırakılan Hadise, operasyon sonrası Ankara'da sahneye çıkmış ve sahnede şu sözleri söylemişti:
Sigara bile içmiyorum ya. Sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın ama bugünkü operasyonu biliyorsunuz, hangi konuda olduğunu. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağırıma gitti. Onu söyleyeyim. Şimdi karşınızda tabii ki gülerek de durabilirim ama insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğumuzu. Benim annemle babam beni öyle büyütmedi. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara.