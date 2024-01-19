Hadise hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı ve ekledi: Hayatıma değer verdiğim biri girerse paylaşırım

Ünlü şarkıcı Hadise hakkında çıkan aşk söylentilerine daha fazla sessiz kalamadı. Başarılı şarkıcı şef Gürkan Topçu ile aşk yaşadığına dair çıkan söylentiler karşısında sonunda sessizliğini bozdu.

"Ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum"

Sosyal medya hesabından dedikoduları yalanlayan Hadise uzunca bir yazı paylaştı. Ünlü şarkıcı "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım.

Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum. Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından öyle umuyordum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum neredeyse.

Ama tekrar söylemek istiyorum ki; hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim." dedi.