Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi: "Sizi seviyorum"

Ünlü şarkıcı Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, etkinlikte, sevenlerinden gelen hediyeleri kabul edip imza verdi, fotoğraflar çektirdi ve onlarla sohbet etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi: "Sizi seviyorum" - Resim : 1

Sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi. 

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Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi: "Sizi seviyorum" - Resim : 2

Şarkıcı, etkinlikte, sevenlerinden gelen hediyeleri kabul edip imza verdi, fotoğraflar çektirdi ve onlarla sohbet etti.

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Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi: "Sizi seviyorum" - Resim : 3

Esas Oğlan dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise, hayranlarıyla buluşma anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi: "Sizi seviyorum" - Resim : 4

Şarkıcı yaptığı o paylaşıma; "Sizi seviyorum" notunu düştü.