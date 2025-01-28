Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi: "Sizi seviyorum"
Ünlü şarkıcı Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, etkinlikte, sevenlerinden gelen hediyeleri kabul edip imza verdi, fotoğraflar çektirdi ve onlarla sohbet etti.
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Sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi.
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Şarkıcı, etkinlikte, sevenlerinden gelen hediyeleri kabul edip imza verdi, fotoğraflar çektirdi ve onlarla sohbet etti.
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Esas Oğlan dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise, hayranlarıyla buluşma anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Şarkıcı yaptığı o paylaşıma; "Sizi seviyorum" notunu düştü.