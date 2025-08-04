Hadise hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: İnsanlar bizi robot zannediyor

Sahne şovları ve özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Yoğun iş temposunun kendisini çok yorduğunu belirten 39 yaşındaki sanatçı, gözyaşlarına boğuldu.

“Aşk Kaç Beden Giyer?”, “Düm Tek Tek” ve “Prenses” gibi şarkılarla listeleri alt üst eden Hadise'nin bu duygusal anları, sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. Ağlamaya başladığı videoda Hadise, yorgunluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay."

Şarkıcının bu samimi paylaşımı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Birçok kullanıcı Hadise'ye destek olurken, bazı kullanıcılar ise "Neden ağlamış ki... Zorla mı çalıştırılıyor?" gibi yorumlarla tepki gösterdi.