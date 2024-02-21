Hadise: İstediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum

YouTube'da yayınlanan 'PurpleHej' programına konuk olan Hadise müzik sektörüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkıcı, "Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı... Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil" ifadelerini kullandı.
"YURT DIŞINDA DAHA RAHAT DOLAŞIYORUM"
Sokakta rahat gezemediğinden de dert yanan Hadise, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi tablo satın almayı seviyorum" dedi.
"HERKES BENİ GALATASARAYLI ZANNEDİYOR ANCAK..."
Galatasaraylı Mertens'in eşi ile yakın arkadaş olan ve sarıkırmızılıların her maçını tribünden takip eden Hadise, "Herkes beni Galatasaraylı zannediyor. Ancak ben takım tutmuyorum" diyerek konuyu açıklık getirdi.