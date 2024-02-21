Hadise: İstediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum

YouTube'da yayınlanan 'PurpleHej' programına konuk olan Hadise müzik sektörüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcı, "Bazı dönemler hiçbir şarkıya tahammülüm olmuyor. Sürekli geçiyorum. Müzik listelerinde hep aynı isimler. Çok yorucu ve sıkıcı... Elbette her şarkıcının kendine göre seveni var. Ama platformlar adil değil" ifadelerini kullandı.