Hadise kardeşinin doğum gününü kutladı: "Biriciğimin doğum günü kutlu olsun"

Sahne şovları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, kardeşi Derya Açıkgöz'ün 37. yaş gününü kutlamak için bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı.

"Biriciğimin doğum günü kutlu olsun" notuyla yayınladığı kareler, kısa sürede büyük beğeni topladı. Kutlamada Hadise'nin tercih ettiği Dolce Gabbana markalı çiçek desenli elbisesi de takipçilerinden tam not aldı.

Enerjik halleriyle dikkat çeken Hadise, annesi ve kardeşiyle çekildiği samimi pozları da yayınlamayı ihmal etmedi. Bu sıcak aile fotoğrafları, ünlü popçunun hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde yoğun iş temposunun getirdiği yorgunluk nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ağlamaya başladığı videoda Hadise, yorgunluğunu "Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay." sözlerle dile getirmişti.