Hadise, Paris tatilinde: Stili beğeni topladı
Hadise, geçtiğimiz günlerde yaşadığı duygusal anların ardından dinlenmek için soluğu Paris'te aldı. Ünlü şarkıcı, Paris gezisinden çektiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ablasıyla birlikte keyifli bir tatile çıkan Hadise, Disneyland'i ziyaret etti.
Hadise paylaşımına "Kahkaha zamansızdır. Hayal gücünün yaşı yoktur. Ve rüyalar sonsuza dek." notunu düştü.