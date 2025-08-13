Hadise, Paris tatilinde: Stili beğeni topladı

Hadise, geçtiğimiz günlerde yaşadığı duygusal anların ardından dinlenmek için soluğu Paris'te aldı.  Ünlü şarkıcı, Paris gezisinden çektiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.  

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Hadise, Paris tatilinde: Stili beğeni topladı - Resim : 1

Sahne şovları ve hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde yaşadığı duygusal anların ardından dinlenmek için soluğu Paris'te aldı. 

2 / 6
Hadise, Paris tatilinde: Stili beğeni topladı - Resim : 2

Ablasıyla birlikte keyifli bir tatile çıkan Hadise, Disneyland'i ziyaret etti.

3 / 6
Hadise, Paris tatilinde: Stili beğeni topladı - Resim : 3

Ünlü şarkıcı, Paris gezisinden çektiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.  

4 / 6
Hadise, Paris tatilinde: Stili beğeni topladı - Resim : 4

Hadise paylaşımına "Kahkaha zamansızdır. Hayal gücünün yaşı yoktur. Ve rüyalar sonsuza dek." notunu düştü. 