Hadise: Sorunum yanlış erkeği seçmek

Hadise, özel hayatı, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları, ailesi ve kariyerinin en zorlu dönemlerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, özellikle kız kardeşiyle yaşadığı kırgınlıkları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

"HAK ETTİĞİM SEVGİYİ GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

Şöhreti bir kenara bıraktığında sadece gerçekten sevilmek istediğini belirten Hadise, "Çevremde gerçekten sevdiğim çok fazla insan yok. Bugün gördüğün herkes gerçekten değer verdiğim insanlardır, onlar için ateşe bile atılırım; onlar benim ailem. Ama konu sevilmeye gelince, hayatım boyunca hak ettiğim sevgiyi gördüğümü düşünmüyorum. Bu, bir bakıma hayatımda çözmem gereken bir mesele" dedi.

Hadise açıklamasını şöyle sürdürdü: Kimse seni hayatta belli seçimler yapmaya zorlamıyor, o seçimleri kendin yapıyorsun. Bugünlerde hayatımda öyle bir dönemden geçiyorum ki kendime pek çok soru sormaya başladım. Sevgiden kastım sadece kadınla erkek arasındaki aşk değil; dostluğu, aileyi ve gözün kapalı güvendiğin hâlde seni sırtından vuran insanları da kapsıyor. Kendimi özgürleşmiş hissetmemin sebebi, hayatımdan pek çok toksik insanı çıkarmış olmamdır.

Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk olan Hadise, 2018 yılında menajerliğini yapan kardeşi Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmasının ardından yaşanan ailevi süreç hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. Ünlü şarkıcı, açıklamaları sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

"ARAMIZ İYİ OLMASA DA HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

Şarkıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı: Aramızda bir anlaşmazlık yaşandı ama bu konuda konuşamıyorum; çünkü aramızda bu konuları konuşmamak üzere yapılmış bir anlaşma var. Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum. Yaşadığım travma konusunda uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettiğim bir dönemdi, ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK İÇİN ÇOK KÜÇÜKTÜM"

Annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz'ün ayrılık sürecinin çocukluğunda derin yaralar açtığını ve bu durumun romantik ilişkilerini de etkilediğini belirten Hadise, duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı şu ifadeleri kullandı: Anne ve babamın ayrılmalarına tanık oldum. Babamın evden ayrıldığını, hatta valizlerini toplamasına yardım ettiğimi hatırlıyorum. O zamanlar böyle bir şey yapmak için çok küçüktüm ama galiba ona yardım etmek istedim. Bu, daha önce hiç bahsetmediğim ve içimde taşıdığım gerçek bir yük. Ayrılmaları gerekiyordu çünkü sağlıklı bir ilişkileri yoktu ama bütün bunlar beni derinden yaraladı.

"SORUNUM YANLIŞ ERKEĞİ SEÇMEK"

İlişkilerinde sürekli tekrarladığı hatayı açıklayan şarkıcı, "Sanırım sorunum yanlış erkeği seçmek. Aslında sorun bende değil, onlarda. Başlangıçta kendilerini mükemmel erkek gibi gösteriyorlar; 'sevgi bombardımanı' dediğimiz o dönemde kariyerine, hayallerine tam destek veriyorlar. Ne yazık ki hayatımda hep aynı şeyi yaşadım: Her şey çok güzel başlıyor, sonra seni değiştirmeye çalışıyorlar. Çevremden sıkça 'Neden o adamı seçtin?' sorusunu duyuyorum ama kimse bilmiyor ki o adam başlangıçta beni, müziğimi, hobilerimi ve hayallerimi tüm gücüyle destekliyordu. Sonra bir bakıyorsun, senin hayallerin onlara ağır gelmeye başlamış" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BİRİ DE BENİ BENİM SEVDİĞİM GİBİ SEVSE"

İlişkilerinde her zaman sonuna kadar mücadele ettiğini vurgulayan Hadise, "Kadınlar olarak aşık olduğumuzda ya da bir ilişki içindeyken kendimizi tamamen verir, tüm kalbimizle severiz. Keşke biri de beni benim sevdiğim gibi sevse... Eğer tek çabalayan sensen bir şey uğruna mücadele etmenin anlamı yoktur; çünkü ilişki iki kişiliktir. Gidişatı görebiliyordum ama sonuçta o ilişki için mücadele ettiğimden kendimle gurur duyuyorum. Bu yüzden yaşadığım kalp kırıklığı o kadar da büyük olmadı" diye konuştu.

"YENİDEN EVLENMEK İSTİYORUM"

Yeniden evlenebileceğini ve bunu anne olmak için istediğini belirten şarkıcı, "Yeniden evlenmek istiyorum, bunun gerçekleşeceğine gerçekten inanıyorum. Hatta insanların beklediğinden daha erken de olabilir. Anne olmak istiyorum; bir oğlum ve bir kızım olsun isterim. Partnerim bana mutlaka harika bir baba olacağını hissettirmeli. Eskiden en az altı çocuğumun olmasını hayal ederdim. Hamilelik sürecini baştan sona yaşamak istiyorum. En az iki biyolojik çocuğumun olmasını gerçekten çok istiyorum" dedi.