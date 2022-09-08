Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni ortaya çıktı

Ünlü popçu Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Çiftin alyanslarını çıkarması, Hadise'nin konserinde ağlaması ve birlikte görüntü vermemeleri ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Alyanslar çıktı

36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne almış ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Önceki gün de yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında Hadise'nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Detaylar için Hadise neden sahnede ağladı? Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? yazımızı da okuyabilirsiniz

Bebek krizi iddiası

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre; Mehmet Dinçerler bebek istiyor, Hadise buna sıcak bakmıyor. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdiği söyleniyor.