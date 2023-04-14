Hadise yeni şarkısının hikayesini anlattı: Ölmek istedim, ölsün istedim

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin yeni şarkısı 'Feryat' bugün dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni şarkısı:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hadise (@hadise)'in paylaştığı bir gönderi

"KIYIYA VURMAKTAN YORULUP FERYAT ETMEK İSTEDİM"

14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yayınlayan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım... Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim... Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor... 14 Nisan Cuma günü sizinle...''