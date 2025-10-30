Hadise'den 40. yaşına özel paylaşım: "Çok pasta kestim bu hafta, çok mum üfledim"
Ünlü şarkıcı Hadise, 22 Ekim'de 40 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum günü kutlamalarından birçok kareyi takipçileriyle paylaşarak "Bana sadece doğum günü değil, doğum haftası yaşatan canlarım… Hepinizi çok seviyorum" notunu düştü.
Sahne şovları ve hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, 22 Ekim'de 40. yaş gününü kutladı.
Hadise, doğum günü kutlamalarından çok sayıda fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve duygusal bir not ekledi:
"Bana sadece doğum günü değil, doğum haftası yaşatan canlarım… Hepinizi çok seviyorum. Çok pasta kestim bu hafta, çok mum üfledim. #TeamHadise sizin mesajlarınız, özel editleriniz, videolarınız… hepsi çok değerli. Sizi çok seviyorum. . -
Ps. daha kutlamalar bitmedi."
Ünlü şarkıcının paylaştığı kutlama kareleri, çok sayıda beğeni ve yorum topladı.
Takipçileri Hadise'ye "Kraliçe iyi ki doğdun", "Çok güzelsin iyi ki doğdun", "İyi ki doğdun güzel Divam, parlamaya devam et" gibi yorumlarda bulundu.