Hadise'den depremle ilgili açıklama: "Dayanması çok zor"

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ünlü şarkıcı Hadise de birçok ünlü gibi deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Dayanması çok zor"

Ünlü şarkıcı Hadise, ''Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler. Dayanması çok zor.'' dedi.

"Türkiye’nin yardıma ihtiyacı var!"

Sosyal medya hesabından yaptığı deprem çağrısıyla dünyaya seslenen Hadise, şunları söyledi:

"Türkiye’nin yardıma ihtiyacı var! Depremi yaşayan tüm şehirlerimize ama özellikle Hatay ve Kahramanmaraş’ın birçok yeri hala yardım bekliyor. Lütfen dünya bize yardım etsin! Lütfen kurtarma operasyonlarına yardım etmeleri için insan desteği gönderin! Hava sıcaklığı eksilerde! İnsanlarımıza yardım edin!"

Hadise, daha sonra bir mesaj daha yayınlayarak, "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullandı.