Hadise'den dilber pozu: Evin barkın yok mu?

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında, Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ne göndermede bulunan bir fotoğraf paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 6
Hadise'den dilber pozu: Evin barkın yok mu? - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde 39. yaş gününe basan Hadise, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.

2 / 6
Hadise'den dilber pozu: Evin barkın yok mu? - Resim : 2

Ünlü şarkıcı son paylaşımında bu kez Dilber göndermesi yaptı.

3 / 6
Hadise'den dilber pozu: Evin barkın yok mu? - Resim : 3

Yazdan fotoğraf kareleri paylaşan Hadise, "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" yazdı.

4 / 6
Hadise'den dilber pozu: Evin barkın yok mu? - Resim : 4

Geçtiğimiz sezona damga vuran 'Dilber, evin barkın yok mu?' sözüne Hadise de kayıtsız kalmamış oldu.