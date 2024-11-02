Hadise'den dilber pozu: Evin barkın yok mu?
Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında, Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ne göndermede bulunan bir fotoğraf paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde 39. yaş gününe basan Hadise, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
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Ünlü şarkıcı son paylaşımında bu kez Dilber göndermesi yaptı.
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Yazdan fotoğraf kareleri paylaşan Hadise, "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" yazdı.
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Geçtiğimiz sezona damga vuran 'Dilber, evin barkın yok mu?' sözüne Hadise de kayıtsız kalmamış oldu.