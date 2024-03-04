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Hadise'den kırmızı elbiseli yeni pozlar: "Seni dizlerine çökmeye zorlamak için yeterince şeyim var"
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara "Seni dizlerine çökmeye zorlamak için yeterince şeyim var." notunu düştü.
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir makyaj etkinliğine katıldı. 38 yaşındaki Hadise, yüzüne uygulanan makyajı göstermek için sahneye çıktı.
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Vücudunu saran kırmızı elbisesi ve etkileyici makyajıyla görenleri kendine hayran bırakan şarkıcı, yeni pozlarını Instagram sayfasından peş peşe paylaştı.
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Gönderisine, "Seni dizlerinin üstüne çökertecek kadar çok şeyim var" mesajını yazan ünlü isim, kısa sürede 240 binden fazla beğeni aldı.
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Hadise'nin tarzının bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasına göre; güzel şarkıcının kırmızı elbisesi 8 bin 842 TL değerinde.