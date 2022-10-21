Hadise'den Londra pozları! Doğal haline beğeni yağdı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise, beş aylık evliliğini iki hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Birkaç gün önce İngiltere'ye giden ünlü şarkıcı, Londra'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Hadise, Londra'da"

Hadise geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bol bol yorgunluk atan Hadise, paylaşımına "Hadise, Londra'da" notunu düştü. Bazı karelerde makyajsız olan Hadise'ye binlerce beğeni ve "Bu ne güzellik", "Su gibisin", "Her hali güzel" gibi yorumlar geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hadise (@hadise)'in paylaştığı bir gönderi

"Süprizin beni çok mutlu etti"

Şarkıcıya son olarak arkadaşları erken doğum günü sürprizi yapmıştı. 22 Ekim tarihinde 37 yaşına girecek olan Hadise, siyah kombiniyle dikkat çekmişti. Pasta üflerken çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim" yazmıştı. Hadise'nin pastasında 'Happy birthday Queen' (İyi ki doğdun kraliçe) yazması da gözden kaçmamıştı.

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