Hadise'den sahnede eski eşle barıştılar iddialarına imalı yanıt!

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı. Hadise'nin kalp emojisi ekleyerek bir erkek kolunun yer aldığı fotoğrafı takipçilerinin aklına eski eşi Mehmet Dinçerler'i getirmişti.

Dün akşam İzmir'de konser veren Hadise, gündem olan fotoğraf tartışmasına son noktayı koydu.

"BİZDE BİR KİTAP TEKRAR OKUNMAZ"

‘Süperman’ şarkısını okurken bir hayranının pankartını gören Hadise, eski eşi Dinçerler ile barıştığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek imalı bir açıklamada bulundu.