Hadise'den soruşturmayla ilgili ilk açıklama

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Hadise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları dile getirdi:

Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz.

"ZORUMA GİTTİ"

Hadise, operasyon sonrası Ankara'da sahneye çıktı. Şarkıcı, sahnede “Sigara bile içmiyorum ya. Sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın ama bugünkü operasyonu biliyorsunuz, hangi konuda olduğunu. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağırıma gitti. Onu söyleyeyim. Şimdi karşınızda tabii ki gülerek de durabilirim ama insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğumuzu. Benim annemle babam beni öyle büyütmedi. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara" dedi.

Hadise'nin konuştuğu sırada zorlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.