Hadise'den yeni Venedik pozları: "Hadi Venedik'te evlenelim"
Ünlü isimler Hadise ile Kerem Bürsin davetli olarak katıldıkları Venedik Film Festivali'nde bu yıl kırmızı halıda beraber yürüdü. Hadise'nin yeni Venedik pozları geldi. Ünlü şarkıcı katıldığı davette muhteşem maskesi ve zarif beyaz elbisesi ile dikkat çekti.
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Yakın dostu Kerem Bürsin ile bir markanın davetlisi olarak katıldıkları Venedik Film Festivali'nde ilgi odağı olan Hadise kırmızı halıda giydiği ışıltılı transparan elbisesi övgüleri toplamıştı.
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Hadise'nin Venedik çıkarmasından yeni kareler geldi.
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Ünlü şarkıcı katıldığı davette muhteşem maskesi ve zarif beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı.
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Hadise'nin bu gece için stylingini İnan Kırdemir, makyajını ise Serhat Şen yaptı. Elbise seçimi ise Max Mara.