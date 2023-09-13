Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Instagram hesabından paylaştığı pembe 'sünger bob' elbiseli fotoğrafıyla beğeni toplayan Hadise'nin elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan ünlü şarkıcının tatilde giydiği elbisesinin fiyatını duyanlar şaştı kaldı. Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbsenin 2955 dolar yani yaklaşık olarak 79.473,84 Türk Lirası olduğu öğrenildi.