Hadise'nin puantiyeli Paris stili beğeni topladı
Hadise'nin yeni tatil rotası Paris oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının beğenisini topladı. Paris'ten, "Biraz mola" notuyla art arda paylaştığı puantiyeli elbiseli kareleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, sahne performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği iki konserle adından sıkça söz ettiren Hadise, kostümü ve danslarıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.
Dansları nedeniyle gelen eleştirilere de gönderme yapan Hadise, Seda Sayan'ın "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" sözlerinin yer aldığı bir videoyu "Sultanımın peşindeyim" notuyla paylaşarak tartışmalara noktayı koymuştu.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, şimdi de Fransa'nın başkenti Paris'te tatil yapıyor.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı karelerin altına, "Biraz mola" notunu düştü.