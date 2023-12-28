Hafsanur Sancaktutan 4. kez koronavirüse yakalandığını duyurdu

Hafsanur Sancaktutan son olarak Kerem Bürsin ile Ya Çok Seversen adlı yaz dizisinde başrolleri paylaşmıştı. Dijital bir dizi projesiyle yıldızını parlatan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabını da sık kullanan ünlüler arasında. Günlerdir evinde olan Sancaktutan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Dördüncü covid oluşumuzu andık"

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, kedisiyle olan karesini paylaştı. Sancaktutan, paylaşıma ise "Dördüncü covid oluşumuzu andık" notunu düştü.