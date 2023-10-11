Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi çok iyi geldi bana

Geçtiğimiz günlerde final yapan Kanal D dizisi ‘Ya Çok Seversen’in yıldızı Hafsanur Sancaktutan önceki gün Levent'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"HER ŞEY HARİKAYDI"

Muhabirlerin final yapan dizisi 'Ya Çok Seversen' ile ilgili sorularına oyuncu "Çok eğlendik, güzel bir serüven oldu benim için, ilk defa yaz işi yapmıştım, her şey harikaydı, şimdi biraz dinleneceğim" dedi.

"ENERJİSİ İYİ GELDİ BANA"

Dizideki partneri Kerem Bürsin hakkında da konuşan oyuncu "Çok eğlenceli vakit geçiriyorduk, güzeldi ve çok eğleniyorduk, enerjisi iyi geldi bana" dedi.

"ZOR ŞARTLAR TABİİ Kİ VAR"

Bergüzar Korel'in geçtiğimiz günlerde setlerin çalışma saatleriyle ilgili yaptığı sitem ile ilgili düşünceleri sorulan oyuncu "Her setin saat programı farklı oluyor, mesala bazı setlerde 12 saat uygulaması yapılıyor, benim setim çok güzel geçti, ekip de eğlenceli olunca güzel geçiyor ama zor şartlar tabiki var" diyerek cevap verdi.