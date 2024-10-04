Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı dolu dizgin...
Kısa bir süre önce Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açan Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
Uzun süredir aşk hayatında biri olmayan Hafsanur Sancaktutan muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorusuna, 'Ortalıkta adam kalmadı' demişti. Ancak bu lafından kısa bir süre sonra aşk orucunu kendi gibi oyuncu Kubilay Aka ile bozmuştu.
Aşıklar, ilk kez Çengelköy'deki bir restoran çıkışı objektiflere yakalanmıştı.
"HANİ ADAM YOKTU"
Restorandan el ele çıkan ikiliden Kubilay Aka'nın, sevgilisinin "Adam kalmadı" sözlerini tiye alması dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, "Hani adam yoktu" diyerek gülmüştü.
Ünlü çift, son olarak romantik bir poz verdi. Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğrafını kalp emojisiyle sosyal medyada yayımlamıştı.
BİR PAYLAŞIM DAHA
Sancaktutan, Instagram hesabından romantik bir paylaşım daha yaptı. Sancaktutan, Kubilay Aka ile el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaştı.