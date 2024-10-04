Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı dolu dizgin...

Uzun süredir aşk hayatında biri olmayan Hafsanur Sancaktutan muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorusuna, 'Ortalıkta adam kalmadı' demişti. Ancak bu lafından kısa bir süre sonra aşk orucunu kendi gibi oyuncu Kubilay Aka ile bozmuştu.