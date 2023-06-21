Hafsanur Sancaktutan, Sicilya'ya tatile gitti! Partneri Kerem Bursin'den yorum geldi

Yakın zamanda yeni dizisi ‘Ya Çok Seversen’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, yazın gelmesiyle soluğu tatilde aldı. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu pozlarını takipçileriyle paylaştı

İtalya'ya gitti

İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yaptı.

Kahverengi bikini tercih eden Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hafsanur Sancaktutan (@hafsanur.sancaktutan)'in paylaştığı bir gönderi

Kerem Bürsin'den yorum geldi

Hafsanur Sancaktutan'ın tatil paylaşımına kayıtsız kalmayan Kerem Bürsin, ''Biz buralarda çalışalım Hafsa’cım, sen oralarda teninin devamlılığını boz'' yorumunda bulundu. Güzel oyuncu, Bürsin'e ''Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim'' yorumuyla karşılık verdi.