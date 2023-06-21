Hafsanur Sancaktutan, Sicilya'ya tatile gitti! Partneri Kerem Bursin'den yorum geldi
Son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, İtalya'nın Sicilya bölgesine tatile gitti. Ünlü isme yeni dizisindeki partneri Kerem Bürsin'den yorum gecikmedi.
Yakın zamanda yeni dizisi ‘Ya Çok Seversen’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, yazın gelmesiyle soluğu tatilde aldı. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu pozlarını takipçileriyle paylaştı
İtalya'ya gitti
İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yaptı.
Kahverengi bikini tercih eden Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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Kerem Bürsin'den yorum geldi
Hafsanur Sancaktutan'ın tatil paylaşımına kayıtsız kalmayan Kerem Bürsin, ''Biz buralarda çalışalım Hafsa’cım, sen oralarda teninin devamlılığını boz'' yorumunda bulundu. Güzel oyuncu, Bürsin'e ''Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim'' yorumuyla karşılık verdi.