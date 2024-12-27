Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

AYRILIK SEBEBİ NİLPERİ ŞAHİNKAYA VİDEOSU MU?

Geçtiğimiz saatlerde, Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşan Kubilay Aka'nın, bu paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdığı, ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.