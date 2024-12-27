Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı

Son zamanlarda birbirlerine yaptığı jestlerle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka çiftinin ayrıldığı iddia edildi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı - Resim : 1

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, Ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenerek aşklarını gözler önüne sermişlerdi.

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı - Resim : 2

Katıldığı bir programda; "Ortalıkta adam kalmadı" sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde; "Adam yok dedim, âlâsını buldum' demişti.

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı - Resim : 3

Son zamanlarda yaşadıkları romantik ilişkiyle gündeme gelen ünlü çiftten beklenmedik bir hamle geldi. 

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı - Resim : 4

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

AYRILIK SEBEBİ NİLPERİ ŞAHİNKAYA VİDEOSU MU?

Geçtiğimiz saatlerde, Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşan Kubilay Aka'nın, bu paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdığı, ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.