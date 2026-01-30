Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Kubilay Aka, daha önce bir programda sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmış ve “5–6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.” demişti.