Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka hakkında hayranlarını üzecek bir haber geldi. Bir süredir birlikte oldukları bilinen ve ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih eden ikilinin yollarını ayırdığı öne sürüldü...
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın ilişkisi geçtiğimiz yıl başlamıştı. İkilinin dostlukları, birkaç sene önce birlikte rol aldıkları bir reklam filmiyle başlamış, zamanla duygusal bir yakınlığa dönüşmüştü.
NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI
Kubilay Aka, daha önce bir programda sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmış ve “5–6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.” demişti.
Şimdilerde İnci Taneleri'nde Cihan karakterini canlandıran Kubilay Aka ve kız arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'ın ayrıldığı iddia ediliyor. Güzel oyuncunun, sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Çiftin karşılıklı olarak Instagram'da birbirini takip etmesi ve Kubilay Aka'nın hesabındaki kareleri silmediği görüldü.