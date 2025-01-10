Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım
Son döneminpopüler çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılıkları bir gün sürmüştü. Sancaktutan'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi.
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Şimdilerde 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Kubilay Aka, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan da buldu.
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Aşklarını sosyal medyadan duyuran ve mutluluk pozları veren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarmış hatta fotoğraflarını kaldırmışlardı.
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Ayrılığa dayanamayan çift daha sonra barışma kararı almıştı. Kubilay Aka, iki gün Instagram’dan takipleşmeyi bıraktığı sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la tartıştıklarını söylemişti.
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Ayrılıkları bir gün süren çiftten yeni kare geldi. Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yeni fotoğraf karesi paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Mutlu ve mutlu' notunu düştü.