Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım

Son döneminpopüler çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılıkları bir gün sürmüştü. Sancaktutan'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım - Resim : 1

Şimdilerde 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Kubilay Aka, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan da buldu.

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım - Resim : 2

Aşklarını sosyal medyadan duyuran ve mutluluk pozları veren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarmış hatta fotoğraflarını kaldırmışlardı.

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım - Resim : 3

Ayrılığa dayanamayan çift daha sonra barışma kararı almıştı. Kubilay Aka, iki gün Instagram’dan takipleşmeyi bıraktığı sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la tartıştıklarını söylemişti.

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan bir günlük ayrılık sonrası ilk paylaşım - Resim : 4

Ayrılıkları bir gün süren çiftten yeni kare geldi. Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yeni fotoğraf karesi paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Mutlu ve mutlu' notunu düştü. 