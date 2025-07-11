Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan Tayland pozları

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka ile son olarak Siyah Kalp dizisinde oynayan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz sene ağustos ayında aşk yaşamaya başladı.

Şimdilerde Tayland'da tatil yapan ikiliden eğlenceli pozlar geldi.

"GEZDİM GÖRDÜM BANGKOK"

Kubilay Aka "Kahvaltıda mango, gezdim gördüm bangkok" notuyla yayınladığı pozlarda sevgilisini kucağına aldığı bir kareyi ve araç içinde verdikleri eğlenceli bir pozu da yayınladı. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.



