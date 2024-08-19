Hafsanur Sancaktutan yeni pozunu paylaştı! "Aşk yaramış" yorumları yapıldı
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, asansörde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımı, 'Aşk yaradı yorumları yapıldı.
1 / 5
Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda gibi projelerde yer alan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
2 / 5
Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın yeni bir aşka yelken açtı. Aşıklar, önceki hafta Çengelköy'deki bir restoranda yemekten çıkarken görüntülendi.
3 / 5
24 yaşındaki oyuncu son olarak asansörde bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
4 / 5