Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka açıklaması: Gerçekten çok özel bir bağ kurduk

Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan ve kısa bir ayrılığın ardından yeniden alevlenen Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya üzerinden mutluluklarını sıkça paylaşan çift, ilişkilerinin özel dinamiklerini de gözler önüne seriyor.

Son olarak "Siyah Kalp" adlı dizideki performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, bir derginin kapak yıldızı oldu ve bu özel röportajda Kubilay Aka ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu, ilişkilerinin temelini ve ne kadar özel olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kubilay ile gerçekten çok özel bir bağ kurduk. Önce dosttuk, şimdi kalpten yoldaşız. Bence bir ilişkinin en güzel tarafı, kendin gibi kalabildiğin bir yer olması. Saygı, güven, ortak hayal de temeli." Bu sözler, çiftin derin ve sağlam bir ilişki yaşadığını ortaya koydu.

Öte yandan Hafsanur Sancaktutan, yakın zamanda 30 yaşına giren sevgilisi Kubilay Aka'nın doğum gününü de sosyal medya üzerinden romantik bir mesajla kutlamıştı. Sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Sancaktutan, Aka'ya "İyi ki doğdun gün ışığım" notunu düşmüştü.