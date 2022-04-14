Hailey Baldwin kendisini eleştiren takipçilerine mesaj gönderdi: "Beni rahat bırakın"

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hailey Baldwin, sosyal medyadan yayınladığı video ile kendisini eleştiren takipçilerine mesaj gönderdi.

HAILEY'DEN HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Zor günleri geride bırakan çift son olarak 64'üncü Grammy Ödülleri'nde boy göstermişti. Törende beyaz uzun bir elbise tercih eden Hailey Baldwin'in göbeği gözden kaçmadı. Ünlü modelin hamile olduğu iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Hailey Baldwin, bir magazin hesabına "Hamile değilim beni yalnız bırakın" şeklinde yorum yaparak iddialara son noktayı koymuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)'in paylaştığı bir gönderi

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Bieber bu kez de TikTok hesabından sosyal medya trollerine videolu bir mesaj gönderdi. 25 yaşındaki model, bir paylaşım yaptığında hemen eleştiri yağmuruna tutulduğunu belirtti. Ünlü isim, takipçilerine; "Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" diye seslendi.

Takipçilerinin onu rahat bırakmasını ve artık kötü yorum görmek istemediğini belirten Bieber, "Gidin başka yerde mutsuz olun. Beni lütfen rahat bırakın. Beni artık rahat bırakmanın kabul edilebilir olduğu bir zamana geldik. Yalvarıyorum, gerçekten" diyerek videosunu sonlandırdı.