Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum

2018'den bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Bieber, ailesinin geleceği hakkında konuştu.

Justin Bieber ile mutlu birlikteliğini sürdüren Hailey Bieber, 'Sunday Times'a verdiği röportajda çocuk isteyip, istemedikleri sorusunu da cevapladı.

"ÇOK İSTİYORUM AMA KORKUYORUM"

"Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum" diyen Hailey Bieber, "Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullanarak, endişelerini dile getirdi.

Buna rağmen çocuk fikrine uzak olmadığını vurgulayan ünlü model, "Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece" dedi.

"KARNIMDAKİ BEBEK DEĞİL" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 26 yaşındaki Hailey Bieber'ın hamile olduğu iddia edilmişti.

Ayna karşısında çekilen bu fotoğrafını yayınlayan ünlü Bieber, yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklamış ve "Karnımdaki bir bebek değil" demişti. Bieber, durumunu, "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etmişti.