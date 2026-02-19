Hailey Bieber daha fazla çocuk istediğini açıkladı: Kesinlikle bir tane daha istiyorum

"HER ZAMAN ÇOCUKLARIM OLSUN İSTEDİM"



Bieber çiftinin bebek sahibi olma süreci, hayranları tarafından da yakından takip edilmişti. Hamileliğin ardından People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin bu mucize için çok dua ettiklerini ve Jack’in gelişiyle büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtmişti.

Hailey, podcast’te anneliğin getirdiği o meşhur "beklenmedik" duygulardan bahsederken, kendi içindeki değişime dikkat çekti: "Çok eğlenceli. Her zaman çocuklarım olsun istedim, her zaman anne olmak istedim. Ve bu gerçekleştiğinde ne bekleyeceğinizi, sürecin nasıl olacağını asla bilemiyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse çok eğlenceli."