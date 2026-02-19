Hailey Bieber daha fazla çocuk istediğini açıkladı: Kesinlikle bir tane daha istiyorum
Hailey Bieber, katıldığı podcast programında 16 aylık oğlu Jack Blues ile değişen hayatını ve annelik serüvenini anlattı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bieber, samimi bir şekilde ailesine dair gelecek planlarını paylaştı.
Hailey Bieber, influencer Jake Shane’in popüler podcast programı Therapuss’ın yeni bölümüne konuk oldu. Bieber, anne olduktan sonra değişen hayatına ve eşi Justin Bieber ile büyüttükleri oğulları Jack Blues’a dair daha önce duyulmamış detayları paylaştı.
JACK BLUES’UN EN SEVDİĞİ KELİME
Hailey Biber, Ağustos 2024’te dünyaya gelen 16 Aylık Jack Blues Bieber’ın kelimelerle arasının oldukça iyi olduğunu paylaştı. Hailey, Jack’in dünyayı keşfetme heyecanını anlatırken, oğlunun beklenmedik bir ilgi alanına sahip olduğunu açıkladı. Shane’in "Küçük bebek neler söylüyor?" sorusu üzerine Hailey şu yanıtı verdi: "Basketbol hakkında çok konuşuyor. Sürekli basketbol diyor. Bugün onu uykusundan uyandırmaya gittim ve 'basketbol' dedi. Bu sadece... Bu çılgınca. Çok komik."
“LÜTFEN DEMEYE YENİ BAŞLADI”
Hailey Bieber, oğlunun iletişim becerilerinin sadece konuşmayla sınırlı olmadığını, Jack’in çok küçük yaşlardan itibaren kendini ifade etmenin yollarını bulduğunu belirtti. Özellikle nezaket kuralları konusunda Jack’in işaret dilini kullandığını şu sözlerle anlattı: "Ayrıca 'lütfen' demeye de yeni başladı. Aslında çok uzun zamandır 'lütfen' kelimesini işaret diliyle ifade etmeyi biliyordu. Ona 'hey, lütfen de' dediğimde, (eliyle) bu işareti yapardı."
"HER ZAMAN ÇOCUKLARIM OLSUN İSTEDİM"
Bieber çiftinin bebek sahibi olma süreci, hayranları tarafından da yakından takip edilmişti. Hamileliğin ardından People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin bu mucize için çok dua ettiklerini ve Jack’in gelişiyle büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtmişti.
Hailey, podcast’te anneliğin getirdiği o meşhur "beklenmedik" duygulardan bahsederken, kendi içindeki değişime dikkat çekti: "Çok eğlenceli. Her zaman çocuklarım olsun istedim, her zaman anne olmak istedim. Ve bu gerçekleştiğinde ne bekleyeceğinizi, sürecin nasıl olacağını asla bilemiyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse çok eğlenceli."