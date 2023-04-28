Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar kalbimdeki deliği kapattılar

Şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evliliği olan model Hailey Baldwin, bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyor. Baldwin, geçtiğimiz yıl mart ayında eşiyle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı. Hailey Baldwin, daha sonra 12- 13 milimetrelik kalp deliğin kapatılması için bir operasyon geçirmişti. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine eklemişti.

"GEÇEN YIL BU ZAMANLAR"

26 yaşındaki Hailey Bieber, son olarak 49.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından geçirdiği operasyonun birinci yılında bir paylaşım yaptı.

Hastane yatağından bir fotoğraf paylaşan Bieber, "Geçen yıl bu zamanlar geçici bir felç geçirdikten sonra kalbimde bulunan ve 'Patent Foramen Ovale' olarak bilinen bir deliği kapatmak için bir işlem yaptırdım" diye yazdı.

"MİNNETTARIM"

Sözlerine, "Bu delik bulunduğu ve kapandığı için çok minnettarım. Harika doktorlarım için de çok minnettarım" şeklinde devam eden ünlü isim; mesajını şöyle sonlandırdı:

"Bir yıl sonra kendimi güçlü ve sağlıklı hissediyorum."

"YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI" DEMİŞTİ

Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Hailey Baldwin, daha sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile anlatmıştı.

Hailey Baldwin, paylaşımında hikâyesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtmişti. Baldwin, o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissettim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup, olmadığımı sordu ama konuşamadığımı fark ettim.

Ünlü model, ardından "Aniden felç geçirdiğimi düşündüm" demişti. Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etmişti. Hailey Baldwin, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine eklemişti.