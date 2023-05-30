Hailey Bieber: Hayatımın en güzel yazını geçirmek üzereyim

Hailey Bieber hayatının en güzel yazını geçirmeye hazır. 26 yaşındaki model bir teknede güneşlenirken yayınladığı pozlarını "Hayatımın en güzel yazını geçirmek üzereyim" notuyla paylaştı.

"ÇOCUKLARI ÇOK İSTİYORUM AMA KORKUYORUM"

Bir röportaj sırasında ailesi ve evliliğinin geleceği hakkında sorulan soruya, "Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum" diyen Hailey, "Çocukları çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

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