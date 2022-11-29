Hailey Bieber, yumurtalıklarında 'elma büyüklüğünde' kist olduğunu açıkladı

Hailey Bieber , yumurtalıklarında 'elma büyüklüğünde' bir kist olduğunu açıklayarak hamilelik iddialarını yalanladı.

26 yaşındaki model, Pazartesi günü Instagram hikayelerinde kistle ilgili 'acı ve ağrılı' duyguları anlatırken karnının bir fotoğrafını paylaştı. Hailey, hesabından "Yumurtalığımda elma büyüklüğünde bir kistim var. Endometriozis veya Polikistik Over Sendromum yok ama birkaç kez yumurtalık kistim oldu ve bu hiç eğlenceli olmadı" dedi.

Ünlü model hamile mi sorularına da böylelikle yanıt vermiş oldu. Bieber açıklamasına şöyle devam etti: "Bebek değil, acı verici ve ağrılı ve mide bulantısı, şişkinlik, kramp ve duygusallık hissetmeme neden oluyor" dedi.

Daha fazla haber için: Magazin Haberleri