Hailey Bieber'ın güzellik markası Rhode'a dava açıldı

Ünlü model Hailey Bieber, üzerinde uzun zamandır çalıştığı Rhode cilt bakım markası, benzer şekilde adlandırılmış Rhode NYC isimli bir giyim şirketi tarafından, ticari marka ihlali nedeniyle dava ediliyor.

Hailey Baldwin Bieber'in göbek adı olan, cilt bakım markası Rhode'un adını paylaşan 9 yıldır kurulmuş olan bir moda şirketi tarafından ticari marka ihlali nedeniyle dava ediliyor. People dergisinin haberine göre, Rhode giyim markasının kurucu ortakları Purna Khatau ve Phoebe Vickers, Salı günü ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde 25 yaşındaki modele karşı dava açtı.

HAİLEY BİEBER, MARKANIN İSMİNİ 4 YIL ÖNCE SATIN ALMAK İSTEDİ

Mahkeme başvurularında, Rhode NYC, Bieber’ın Rhode ticari markasını kendilerinden satın almaya çalıştığını, ancak markanın sahipleri Purna Khatau ve Phoebe Vickers’ın satmayı reddettiğini söylüyor. Dosyada Khatau, kendisinin ve Vickers'ın şirketi Mayıs 2013'te kurduğunu ve o zamandan beri birçok kişisel fedakarlık ve zorluklarla büyütmeye ve beslemeye çalıştıklarını söylüyor. 9 yıla aşkın giyim markası olan Rhode artık Saks Fifth Avenue ve Neiman Marcus gibi lüks mağazalarda satılan ve Beyoncé , Rihanna ve Mindy Kaling gibi ünlüler tarafından giyilen saygın bir marka olarak kabul ediliyor. Davaya göre, RHODE'un bu yıl 14,5 milyon dolar kazanması bekleniyor. Aynı zamanda Hailey Bieber, göbek ismi olan Rhode ismini kendi cilt bakım markasına koydu ve markasını bu ayın başlarında piyasaya sürdü ve Khatau, kendisinin ve Vickers'ın markalarına zarar verdiğini ve kafa karışıklığı yarattığını söyledi.

RHODE GİYİM MARKASI, HAİLEY BİEBER'I DAVA ETMEK İSTEMEDİKLERİNİ DE DİLE GETİRDİ

Rhode NYC'nin kurucu ortakları Purna ve Phoebe de Instagram'da ortak bir açıklama paylaştı, açıklamada: "Dokuz yıl önce işimizi bıraktık ve Rhode'u kurduk, sıfırdan bir moda şirketi yarattık. Biz üniversitede tanışan, RHODE markasını oluşturan ve azınlıklara ait ortak şirketimiz için yıllarca sıkı bir çalışma yürüten iki kadın girişimciyiz. Bugün, Hailey Bieber'a ve geçen hafta lansmanını yaptığı ve 'Rhode' markasına dava açmak zorunda kaldık. Bu davayı açmak istemedik ama işimizi korumak için mecburduk. Hailey'e hayranız. Çok çalıştı ve kendi cilt bakım serisini yaratma yeteneğini kazandı. Hailey'i dava etmek istemiyoruz; onu kutlamak istiyoruz. Kadın girişimciler olarak kendisine başarılar diliyoruz. Hailey cilt bakım serisi için herhangi bir marka seçebilirdi. Sadece kendi ürettiğimiz “RHODE” markasına sahibiz. Bu yüzden markamızı satmadık ve şimdi ondan cilt bakım serisinin markasını değiştirmesini istiyoruz. Markamızı kullanması şirketimize, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ortaklarımıza zarar veriyor. Davanın sonucuna güveniyoruz, ancak Hailey'nin asla neden olmak istemediğinden emin olduğumuz zararı anlayıp cilt bakım hattının markasını değiştireceğini umuyoruz. Vizyonumuza değer veren ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz.”