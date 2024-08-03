Hakan Altun'dan 'çocuk' sorusuna duygusal yanıt: Hep içimde kalacak

Hakan Altun, geçtiğimiz gün Harbiye Açık Hava Sahnesi’ndeki konserinden önce gazetecilerle bir araya geldi. Ünlü isim, “Çocuk özlemi var mı?” sorusuna duygusal bir yanıt verdi.

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Hakan Altun'dan 'çocuk' sorusuna duygusal yanıt: Hep içimde kalacak - Resim : 1

Hakan Altun, geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sahne aldı. Haftalardır hazırlıkları süren konserde, Hakan Altun izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 

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Hakan Altun'dan 'çocuk' sorusuna duygusal yanıt: Hep içimde kalacak - Resim : 2

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Hakan Altun “Çocuk özlemi var mı? Evlatlık almayı düşünür müsünüz?” sorusuna duygusal bir yanıt verdi: 

"Çocuk özlemi çok var ve o özlem içimde kalacak sanırım, öyle bir şey olursa isterim tabi ki."

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Hakan Altun'dan 'çocuk' sorusuna duygusal yanıt: Hep içimde kalacak - Resim : 3

Öte yandan Hakan Altun, daha önce aşkı neden bulamadığı sorusuna, "Bende bir manyaklık var galiba, ne bileyim?" şeklinde cevap vermişti.

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Hakan Altun'dan 'çocuk' sorusuna duygusal yanıt: Hep içimde kalacak - Resim : 4