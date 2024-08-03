Hakan Altun'dan 'çocuk' sorusuna duygusal yanıt: Hep içimde kalacak

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Hakan Altun “Çocuk özlemi var mı? Evlatlık almayı düşünür müsünüz?” sorusuna duygusal bir yanıt verdi:

"Çocuk özlemi çok var ve o özlem içimde kalacak sanırım, öyle bir şey olursa isterim tabi ki."