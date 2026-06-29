Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi

Tenor Hakan Aysev, 7'nci kez nikâh masasına oturdu.

Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

HAKAN AYSEV'İN DÜĞÜNÜNDEN KARELER

Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.



