Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi
Türk opera dünyasının güçlü sesi ve asil yorumcusu, ünlü tenor Hakan Aysev, bir süredir gözlerden uzak, dertten tasadan uzak bir mutlulukla sürdürdüğü birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Aysev, hayatını sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile birleştirerek dünyaevine girdi...
Elele Online
Tenor Hakan Aysev, 7'nci kez nikâh masasına oturdu.
Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.
HAKAN AYSEV'İN DÜĞÜNÜNDEN KARELER
Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.