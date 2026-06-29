Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi

Türk opera dünyasının güçlü sesi ve asil yorumcusu, ünlü tenor Hakan Aysev, bir süredir gözlerden uzak, dertten tasadan uzak bir mutlulukla sürdürdüğü birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Aysev, hayatını sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile birleştirerek dünyaevine girdi...

Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi
Elele Online

Elele Online

Tenor Hakan Aysev, 7'nci kez nikâh masasına oturdu.

Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi - Resim : 1

HAKAN AYSEV'İN DÜĞÜNÜNDEN KARELER

Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.


Hakan Aysev, 7'nci kez evlendi - Resim : 2

 