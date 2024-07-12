Hakan Hatipoğlu: Evden 165 koli kıyafet çıktı

Geçtiğimiz ay Survivor All Star 2024'e veda eden Hakan Hatipoğlu önceki gün katıldığı bir davette eşi Gizem Akın Hatipoğlu hakkında yaptığı itirafla güldürdü.

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Hakan Hatipoğlu: Evden 165 koli kıyafet çıktı - Resim : 1

Survivor yarışmasından elendikten sonra İstanbul'a geri dönen Hakan Hatipoğlu, önce gün Kuruçeşme'de bir etkinliğe katıldı.

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Hakan Hatipoğlu: Evden 165 koli kıyafet çıktı - Resim : 2

''20-30 KOLİ ÇOCUKLARLA BİZİM, 135 KOLİ DE GİZEM'İN''

Taşınma aşamasında olduklarını söyleyen 44 yaşındaki sunucu, ''Taşınma aşamasındayız biz şimdi. Toplamda 165 koli kıyafet çıktı. 20-30 koli çocuklarla bizim, 135 koli de Gizem'in. Bu bir rekor olabilir. 20 koli de verdi yani.'' açıklamasında bulundu.

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Hakan Hatipoğlu: Evden 165 koli kıyafet çıktı - Resim : 3

Hakan Hatipoğlu, "O ne giyse yakışır ama bir sürü kıyafeti var. 135 koli değil, 135 bin koli olsa taşırız. O benim her şeyim" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.

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Hakan Hatipoğlu: Evden 165 koli kıyafet çıktı - Resim : 4