Hakan Hatipoğlu: Evden 165 koli kıyafet çıktı

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Survivor yarışmasından elendikten sonra İstanbul'a geri dönen Hakan Hatipoğlu, önce gün Kuruçeşme'de bir etkinliğe katıldı.
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''20-30 KOLİ ÇOCUKLARLA BİZİM, 135 KOLİ DE GİZEM'İN''
Taşınma aşamasında olduklarını söyleyen 44 yaşındaki sunucu, ''Taşınma aşamasındayız biz şimdi. Toplamda 165 koli kıyafet çıktı. 20-30 koli çocuklarla bizim, 135 koli de Gizem'in. Bu bir rekor olabilir. 20 koli de verdi yani.'' açıklamasında bulundu.
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Hakan Hatipoğlu, "O ne giyse yakışır ama bir sürü kıyafeti var. 135 koli değil, 135 bin koli olsa taşırız. O benim her şeyim" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.
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