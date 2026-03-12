Anasayfa Magazin Hakan Karahan’dan sevgilisi Candan Erçetin’e büyük jest: “Yanındaki araziyi de ben aldım!”
Oyuncu ve yazar Hakan Karahan, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğu usta sanatçı Candan Erçetin’e yaptığı sıra dışı jestle magazin gündemine oturdu. Karahan yaptığı jesti "Candan, Lüleburgaz’da kendine bir arazi aldı. Candan’ı kimse rahatsız etmesin diye yanındaki araziyi de ben satın aldım" sözleriyle açıkladı.
Oyuncu ve yazar Hakan Karahan, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında yaptığı samimi açıklamalarla magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
30 yılı aşkın süredir usta sanatçı Candan Erçetin ile gözlerden uzak, istikrarlı bir birliktelik sürdüren Karahan, sevgilisinin huzuru için yaptığı büyük jestin detaylarını paylaştı.
Candan Erçetin, doğa tutkusunu yaşamak ve şehir stresinden uzaklaşmak adına memleketi Lüleburgaz’dan bir arazi alarak kendine yeni bir dünya kurdu. Sanatçı, bu arazi üzerine dört odalı bir çiftlik evi inşa etti.
Erçetin’in burada tavukları, kazları ve barınaktan sahiplendiği köpekleriyle ilgilendiği, tarımla bizzat uğraştığı biliniyor.