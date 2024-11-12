Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a övgü dolu sözler: Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim
Ünlü çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtaş, Akalay’a olan hayranlığını ve gururunu dile getirerek övgüler yağdırdı.
Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile bir süredir aşk yaşıyor.
Ünlü çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milliyet’in haberine göre gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, “Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur” diyerek Akalay’a olan desteğini ve gururunu ifade etti.
Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek, “Birce Hanım’a da şarkı yazar mısınız?” sorusuna ise, “Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?” yanıtını verdi. Çiftin samimi açıklamaları, romantik ilişkilerine dair ipuçları verdi.